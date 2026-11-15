Homenaje a la Selección Española en el Metropolitano

Redacción FOX Deportes

La Selección Española recibió un homenaje por el título conquistado en Estados Unidos, con la entrega de la Copa del Mundo a los futbolistas de Luis De la Fuente por parte de Fernando Torres, Iker Casillas y Fernando Llorente, tres integrantes del equipo que consiguió la primera estrella en Sudáfrica 2010.

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Los campeones del mundo en 2010, @IkerCasillas, @Torres y @llorentefer19, entregan la Copa del Mundo a Unai Simón, capitán hoy de la @SEFutbol.



Y de las manos del portero… ¡¡A TODA LA AFICIÓN!!#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/PZiRL2gBWe — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 15, 2026

Casillas, capitán de la selección campeona en 2010, Torres y Llorente ejercieron como embajadores de aquella generación histórica y entregaron el trofeo ante la ovación de un Metropolitano abarrotado con 70,800 espectadores, entre ellos 3,600 aficionados ingleses. El estadio se rindió ante los protagonistas de una nueva conquista mundial del futbol español.

“¡Campeones del mundo!”, corearon los aficionados durante el espectáculo de luces organizado por la Real Federación Española de Futbol (RFEF), que preparó una celebración para recordar un año histórico. La fiesta convirtió los minutos previos al encuentro en un reconocimiento a la selección que volvió a colocar a España en lo más alto del futbol internacional.

Durante la interpretación de los himnos nacionales, las gradas del Metropolitano se tiñeron de rojo y amarillo con un mosaico de cartulinas que formó la bandera española. Un escenario espectacular para el enfrentamiento entre la vigente campeona del mundo y de Europa y la subcampeona continental, en un duelo que también tenía en juego el liderato de grupo de la Nations League.

La celebración también tuvo un momento de profunda emoción con el homenaje a Jesús de Miguel, delantero del Tenerife fallecido el pasado día 3. Los jugadores de España exhibieron camisetas de los clubes en los que militó, entre ellos Castellón, Unionistas de Salamanca y Navalcarnero. Además, se guardó un minuto de silencio frente a dos ramos de flores colocados en el círculo central, en recuerdo del futbolista y de las víctimas del accidente ferroviario.