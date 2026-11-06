Pau Cubarsí conquista el Golden Boy 2026

Karla Villegas Gama

Pau Cubarsí se quedó con el Golden Boy 2026, reconocimiento que distingue al mejor futbolista menor de 21 años que juega en un club europeo.

El español de 19 años superó en la votación a otros jóvenes talentos como Yan Diomandé, Lennart Karl, Endrick, Gianluca Prestianni y Jorell Hato.

Cubarsí es el primer defensa que conquista el reconocimiento desde Matthijs de Ligt en 2018. Además, se convirtió en el sexto español y el quinto futbolista del Barcelona en conseguirlo.

En declaraciones a Tuttosport, organizador del premio, Cubarsí expresó su alegría por el reconocimiento y agradeció el apoyo de sus compañeros y del cuerpo técnico, tanto en el Barcelona como en la Selección Española.

En la temporada 2025/26, Cubarsí disputó 48 partidos y marcó un gol con el Barcelona, y con el que conquistó La Liga y de la Supercopa de España. Con la selección nacional jugó 27 partidos, dio tres asistencias y ganó la Copa del Mundo.