Fuera del Mundial y sin técnico, Italia anuncia su regreso a la actividad

Redacción FOX Deportes

La Federación Italiana de Futbol (FIGC, por sus siglas en italiano) confirmó el calendario de la selección para la próxima edición de la Nations League, que marcará el regreso de la ‘Nazionale’ a la actividad oficial tras no lograr su clasificación al Mundial 2026.

El conjunto italiano iniciará su participación el 25 de septiembre frente a Bélgica en el Stadio Olimpico de Roma. Tres días después visitará a Turquía en su segundo compromiso del torneo.

La expulsión que condenó a Italia Alessandro Bastoni se marchó del terreno de juego al minuto 42.

La actividad continuará el 2 de octubre, cuando Italia viaje a Francia para enfrentar a los ‘Bleus’, campeones de la Nations League 2020/21. Posteriormente, el 5 de octubre recibirá a Turquía en el Stadio Renato Dall’Ara de Bolonia.

La Nations League representa una nueva oportunidad para la ‘Azzurra’, que ha conseguido el tercer lugar en dos ocasiones, durante las ediciones 2020/21 y 2022/23.

Además, la selección atraviesa un periodo de transición en el banquillo. Tras la salida de Gennaro Gattuso, la FIGC designó de manera interina a Silvio Baldini, quien dirigía a la selección Sub-21, mientras continúa la búsqueda de un entrenador permanente.