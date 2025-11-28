España refrendó su título en la Nations League

Karla Villegas Gama

No llegó la Eurocopa, pero España curó sus heridas con el título de la Nations League. La ‘Roja’ se impuso 3-0 a Alemania en un duelo que requirió de mucha paciencia.

El global estaba empatado sin goles, tras un emocionante partido de ida, y las locales salieron a romper el cero desde el minuto 1.

Sin embargo, la falta de contundencia y la solidez de la defensa de “Frauenteam” le negó el tan ansiado tanto al cuadro de Sonia Bermúdez.

Spain is knockin' on the door but AKB holds it down in net for Germany 🇩🇪😤



Watch the UEFA Women's Nations League Final on CBS Sports Network 📺 pic.twitter.com/RNMktXoxt8 — W Golazo (@WGolazo) December 2, 2025

Pasaron 45 minutos de llegadas de ambos bandos, de apariciones importantes de las arqueras Ann-Katrin Berger y Cata Coll y de muchas emociones.

Con el complemento llegaron los goles. El primero, al minuto 61, tras una pisada magistral de Mariona Caldentey para servir a Clàudia Pina; la del Barcelona no titubeó y sacó un potente disparo de derecha para abrir el marcador.

CLAUDIA PINA STRIKES FOR SPAIN 🇪🇸@SEFutbolFem takes the lead in the UEFA Women’s Nations League Final 🏆 pic.twitter.com/nV6Jx31SJi — W Golazo (@WGolazo) December 2, 2025

Alemania comenzaba a sacudirse el primer tanto, cuando Vicky López recibió un pase de Laia Aleixandri por el flanco derecho para rematar a placer y conseguir el 2-0.

THE 18-YEAR-OLD VICKY LÓPEZ DOUBLES THE LEAD FOR SPAIN 💫



Spain take a 2-0 lead in the UEFA Women's Nations League Final 🇪🇸 pic.twitter.com/sAPPM78Oqr — W Golazo (@WGolazo) December 2, 2025

La cereza en el pastel llegó al 74’ cuando Pina robó el esférico en media cancha y se enfiló hacia el área rival, cuando llegó al borde concretó la goleada con la especialidad de la casa: un disparo de larga distancia que colgó en escuadra izquierda.

AN ABSOLUTE GEM FROM CLÀUDIA PINA 💎



It's a brace for the Spanish striker to extend the @SEFutbolFem lead to 3-0 in the UEFA Women's Nations League Final ‼️ pic.twitter.com/jYXZ8mGdTs — W Golazo (@WGolazo) December 2, 2025

No hubo tiempo para más y con el 3-0 España refrendó su título en la Nations League y selló el primer trofeo de la era Sonia Bermúdez.

Además, Alexia Putellas se coronó como la MVP de las finales.