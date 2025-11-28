Publicación: martes 2 de diciembre de 2025

Karla Villegas Gama

España refrendó su título en la Nations League

La 'Roja' goleó a Alemania en el duelo de vuelta.

No llegó la Eurocopa, pero España curó sus heridas con el título de la Nations League. La ‘Roja’ se impuso 3-0 a Alemania en un duelo que requirió de mucha paciencia.

El global estaba empatado sin goles, tras un emocionante partido de ida, y las locales salieron a romper el cero desde el minuto 1.

Sin embargo, la falta de contundencia y la solidez de la defensa de “Frauenteam” le negó el tan ansiado tanto al cuadro de Sonia Bermúdez.

Pasaron 45 minutos de llegadas de ambos bandos, de apariciones importantes de las arqueras Ann-Katrin Berger y Cata Coll y de muchas emociones.

Con el complemento llegaron los goles. El primero, al minuto 61, tras una pisada magistral de Mariona Caldentey para servir a Clàudia Pina; la del Barcelona no titubeó y sacó un potente disparo de derecha para abrir el marcador.

Alemania comenzaba a sacudirse el primer tanto, cuando Vicky López recibió un pase de Laia Aleixandri por el flanco derecho para rematar a placer y conseguir el 2-0.

La cereza en el pastel llegó al 74’ cuando Pina robó el esférico en media cancha y se enfiló hacia el área rival, cuando llegó al borde concretó la goleada con la especialidad de la casa: un disparo de larga distancia que colgó en escuadra izquierda.

No hubo tiempo para más y con el 3-0 España refrendó su título en la Nations League y selló el primer trofeo de la era Sonia Bermúdez.

Además, Alexia Putellas se coronó como la MVP de las finales.

