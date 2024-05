Alexia Putellas se queda en el Barcelona un par de años más

La futbolista del Barcelona Alexia Putellas aseguró que se siente orgullosa de lo que “significa” el Barcelona, club con el que ha renovado este mismo martes por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2026.



En unas declaraciones a los medios del club catalán, la capitana, que alargó su vinculación dos cursos más con la posibilidad de hacerlo hasta un tercero, se mostró “muy feliz” de continuar en el Barcelona. Así como, explicó, también lo está su entorno y espera que “todos los culers”.

“Me he emocionado”, reconoció la jugadora, recalcando su sentimiento “culer” y sus ganas de “continuar con el camino” que están haciendo. “La mitad de mi vida he estado aquí, me he impregnado del Barça”, subrayó Putellas.



La centrocampista de 30 años, que vive su duodécima temporada con el Barcelona, es también la futbolista con más goles y títulos de la sección femenina, con la oportunidad de ganar el último de la temporada, el que completaría el póker y su trofeo número 30 a nivel personal, este sábado en San Mamés.

Alexia Putellas se consagra con el Ballon d'Or

Se trata, ni más ni menos, que la final de la Liga de Campeones, el rival: su 'bestia negra', el Olympique de Lyon. A cinco días de la gran cita, Putellas explicó que el equipo “sabe lo que tiene que hacer” y que “está enchufadísimo”. “Queremos continuar ganando y conseguir muchos más títulos”, añadió.



“Lo único que quiero es que la gente disfrute, dar muchos títulos y alegrías a la afición”, vislumbró la doble Balón de Oro, concluyendo sus primeras palabras tras la renovación con una promesa: “lo vamos a dar todo, por nosotras y por ellos (los culers)”.