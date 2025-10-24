Alemania tuvo todo para superar a España y falló

Karla Villegas Gama

Alemania fue mejor de principio a fin en el duelo de ida de la Nations League femenina, pero España soportó el vendaval teutón y empataron sin goles.

Christian Wück utilizó a sus mejores piezas para sacar ventaja del Fritz-Walter-Stadion y durante todo el encuentro parecía que lo conseguiría; sin embargo, tres disparos al poste y una épica actuación de Catalina Coll impidió el cometido.

Klara Bühl, Jule Brand y Janina Minge fueron una amenaza constante, atacando una y otra vez el arco de las españolas.

KLARA BÜHL OFF THE WOODWORK 😱 pic.twitter.com/fCuaHlEMMx — W Golazo (@WGolazo) November 28, 2025

El ‘Frauenteam’ incomodó a las visitantes con salidas rápidas y contragolpes veloces por las bandas, pero la contundencia les falló.

En el complemento, España tuvo una llegada, el resto del tiempo se multiplicó para sortear los embates de Alemania que tuvo las dos más peligrosas del partido en el minuto 70, con un disparo raso de Bühl que se estrelló en la base del poste, y al 75 con un tiro de larga distancia al 75’ y que se estrelló en el travesaño.

Sin más tiempo en el reloj, todo se definirá el próximo martes 2 de diciembre en el Estadio Metropolitano de Madrid.