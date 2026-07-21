España estrenará su campeonato del mundo ante Inglaterra

Redacción FOX Deportes

España estrenará su campeonato del mundo el 26 de septiembre, cuando visite a Inglaterra en Wembley para iniciar su participación en la Nations League 2026/27.

La 'Roja' integra el Grupo 3 junto con los ‘Tres Leones’, Croacia y Chequia, uno de los sectores más competitivos del torneo.

El 29 de septiembre recibirá a los 'Vatreni' en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en Sevilla.

10 datos de España, el nuevo monarca mundial

El historial frente a Inglaterra favorece a los ‘Tres Leones’, con 14 victorias por 11 de España y tres empates en 28 enfrentamientos. Sin embargo, el antecedente más reciente sonríe a la 'Roja', pues se impuso 2-1 en la final de la Eurocopa 2024.

Frente a Croacia, el panorama es distinto: los ibéricos dominan el historial con siete triunfos, un empate y tres derrotas en 11 partidos.

España afrontará esta edición como uno de los equipos más exitosos del torneo tras conquistarlo en la temporada 2022/23 y disputar las finales de las ediciones 2020/21 y 2024/25.