Redacción FOX Deportes
España estrenará su campeonato del mundo ante Inglaterra
La 'Roja' forma parte del Grupo 3 de la Nations League 2026/27.
España estrenará su campeonato del mundo el 26 de septiembre, cuando visite a Inglaterra en Wembley para iniciar su participación en la Nations League 2026/27.
La 'Roja' integra el Grupo 3 junto con los ‘Tres Leones’, Croacia y Chequia, uno de los sectores más competitivos del torneo.
El 29 de septiembre recibirá a los 'Vatreni' en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en Sevilla.
El historial frente a Inglaterra favorece a los ‘Tres Leones’, con 14 victorias por 11 de España y tres empates en 28 enfrentamientos. Sin embargo, el antecedente más reciente sonríe a la 'Roja', pues se impuso 2-1 en la final de la Eurocopa 2024.
Frente a Croacia, el panorama es distinto: los ibéricos dominan el historial con siete triunfos, un empate y tres derrotas en 11 partidos.
España afrontará esta edición como uno de los equipos más exitosos del torneo tras conquistarlo en la temporada 2022/23 y disputar las finales de las ediciones 2020/21 y 2024/25.
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