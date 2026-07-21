Publicación: miércoles 22 de julio de 2026

Redacción FOX Deportes

España estrenará su campeonato del mundo ante Inglaterra

La 'Roja' forma parte del Grupo 3 de la Nations League 2026/27.

España estrenará su campeonato del mundo el 26 de septiembre, cuando visite a Inglaterra en Wembley para iniciar su participación en la Nations League 2026/27.

La 'Roja' integra el Grupo 3 junto con los ‘Tres Leones’, Croacia y Chequia, uno de los sectores más competitivos del torneo.

El 29 de septiembre recibirá a los 'Vatreni' en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en Sevilla.

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España levantó por segunda ocasión una Copa del Mundo. Es la séptima selección que consigue dos o más títulos absolutos
Ningún campeón del mundo había recibido tan pocos goles como España en esta edición (1 tanto en contra)
España llegó a 38 partidos al hilo sin perder, la racha más larga en la historia para un cuadro europeo o sudamericano.
Las dos veces que España ha sido campeón del mundo, lo ha sido con un gol de un jugador del Barcelona (Iniesta 2010 y Ferrán Torres 20206)
Rodri Hernández completó 50 pases en la primera mitad del partido y superó los registros de Dunga (Brasil)
España tenía un 16 por ciento de probabilidades de levantar el título mundial a inicios del torneo.
Rodri Hernández se convierte en el séptimo jugador en conseguir un Balón de Oro, una Champions, una Eurocopa y un Mundial.
España se convirtió en la priemra selección en la historia en ser campeona alineando en el cuadro titular a dos jugadores menores de 20 años (Pau Cubarsí y Lamine Yamal).
España levantó el título sin coneder un solo disparo a puerta en contra. Es la primera selección en lograrlo.
Lamine Yamal se convirtió en el jugador más joven en la historia en ser campeón en Europa y en el Mundial

El historial frente a Inglaterra favorece a los ‘Tres Leones’, con 14 victorias por 11 de España y tres empates en 28 enfrentamientos. Sin embargo, el antecedente más reciente sonríe a la 'Roja', pues se impuso 2-1 en la final de la Eurocopa 2024.

Frente a Croacia, el panorama es distinto: los ibéricos dominan el historial con siete triunfos, un empate y tres derrotas en 11 partidos.

España afrontará esta edición como uno de los equipos más exitosos del torneo tras conquistarlo en la temporada 2022/23 y disputar las finales de las ediciones 2020/21 y 2024/25.

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