Redacción FOX Deportes
España recuperó el primer lugar del Ranking FIFA tras terminar invicto el Mundial 2026
España está por encima de Argentina y Francia a quienes venció en la Copa del Mundo
La Selección Española recuperó el primer puesto de la clasificación mundial de la FIFA tras imponerse 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026.
La victoria no sólo permitió a ‘La Roja’ sumar su segunda estrella, sino también retomar el liderato del 'Ranking' FIFA que perdió el pasado mes de abril.
El campeón del mundo que contabiliza un total de 1.995,88 puntos tras ganar siete partidos y empatar uno en el torneo, aventaja con 25 unidades a Argentina que se vio relegada a la segunda plaza con 1.970,37 puntos.
Completa el podio Francia, que terminó en cuarta posición en la Copa del Mundo y que ocupa el tercer puesto con 1.948,97 unidades.
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