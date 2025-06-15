Feria de goles en el Maurice Revello entre Colombia y Arabia Saudita

Héctor Cantú

El torneo Maurice Revello en su edición 2026 ha hecho historia en sus primeras jornadas luego de la feria de goles que regalaron Arabia Saudita y Canadá.

El partido, que terminó a favor del equipo saudí por 5-3, se suma a los récords como uno de los partidos en los que se han anotado más goles.

Desde la edición 2022, ningún partido había llegado a esta cifra de anotaciones. En aquella ocasión también un representativo sudamericano estuvo inmiscuido en un partido de tantas anotaciones.

Francia vapuleó en aquel entonces 6-2 a Argentina en la que figuró Garnacho, hoy futbolista del Chelsea, quien se despachó con el doblete que recortó distancias para el equipo celeste.

Previamente en 2017, Inglaterra y Cuba también protagonizaron un partido de ocho tantos. En aquella ocasión, cuando el torneo se jugaba cada tres años, los Ingleses golearon 7-1 a los caribeños.