Publicación: jueves 14 de mayo de 2026

EFE

James Rodríguez tendrá un plan a la medida rumbo al Mundial

Néstor Lorenz busca que el capitán llegue en óptimas condiciones al torneo.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, aseguró que lleva a cabo un "plan" para que el centrocampista James Rodríguez, del Minnesota United, llegue de la mejor forma al Mundial de 2026.

"Él está trabajando aparte. Yo fui con el preparador físico, Leandro Jorge, y le dimos un plan. Él tiene un entrenador personal, está trabajando aparte porque quiere llegar de la mejor manera".

El seleccionador colombiano reveló que en una conversación le dijo al exjugador del Real Madrid que al tardarse tanto en encontrar club, porque se incorporó al Minnesota United en febrero, iba a tener pocos minutos en la temporada, como finalmente ocurrió ya que apenas jugó en ocho partidos con el club estadounidense.

El Mundial sonríe; Colombia clasifica con todo y gol de James Rodríguez

James Rodríguez abrió el marcador en la victoria 3-0 de Colombia sobre Bolivia.
Con el triunfo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Colombia aseguró su clasificación al Mundial de 2026.
Tras mucha incertidumbre y cuatro partidos seguidos sin ganar, Colombia ganó el partido que necesitaba.
Los goles fueron de James (31'), Jhon Córdoba (74') y Juan Fernando Quintero (83').
Así se vivió la victoria de Colombia en Barranquilla.
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"Si no juegas, si juegas pocos minutos, vas a tener que hacer un complemento físico para lograr llegar a un rendimiento mejor. El ritmo de juego lo haces con minutos, pero tu rendimiento físico no va a mejorar a partir de los minutos que estabas jugando cuando yo llegué".

Justamente el día que Lorenzo fue a verlo, en el partido del sábado pasado que el Minnesota United empató 2-2 en casa con Austin FC, James entró al minuto 63 y sirvió las asistencias de los dos goles de su equipo.

El entrenador de Colombia es consciente de que al 10 "le falta", pero su cuerpo técnico ya trabaja para que esté "a disposición como los 26 jugadores que vayan a la lista".

Colombia destrozó a México con dos asistencias de James Rodríguez

Con pasmosa facilidad, Colombia goleó 4-0 a México.
Con goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz y Jefferson Lerma (16', 56' y 64' y 87').
México tuvo su peor derrota con Javier Aguirre.
James Rodríguez asistió para los dos primeros goles en el AT&Stadium.
Así se vivió la paliza de Colombia ante el Tri.
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"Ese día jugó, fue 'Man of the Match', salió ovacionado. Cada vez que entra hace cosas distintas, lógicamente, pero necesita un mejor ritmo de juego. Entonces él está trabajando aparte (...) Él es un jugador importante para nosotros, es el capitán del equipo y me consta la responsabilidad, la disposición y la escucha que siempre ha tenido con nosotros, que estamos encima todo el tiempo de todos, no solo de James".

El Minnesota United liberó al capitán colombiano el miércoles, tras la derrota por 0-1 con el Colorado Rapids, para que se sume a la preparación de la Selección Colombiana para el Mundial de 2026.

¡Partido de 9 goles! El espectáculo de Colombia rompió corazones en Venezuela

Colombia venció 6-3 a Venezuela en Estadio Monumental de Maturin.
Tristeza en Venezuela, que se queda sin Mundial, pues no alcanzó ni repechaje.
Con 3 goles de Luis Javier Suárez (42', 50', 59' y 67') y otros 3 de Yerry Mina (10') y Jhon Córdoba (78'), Colombia escaló al tercer lugar con 28 puntos.
James Rodríguez del León y Salomón Rondón, exjugador de Pachuca, los capitanes de este encuentro en Venezuela.
Venezuela se quedó en octavo lugar con 18 puntos, dos menos que el 'respecado' Bolivia.
Así se vivió el espetáculo de Colombia y una nueva eliminación de la 'Vinotinto', en esta última fechas de la eliminatoria de CONMEBOL.
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