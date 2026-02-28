Sigue sin debutar James Rodríguez en la MLS

EFE

El colombiano James Rodríguez sigue sin debutar en la MLS con su nuevo equipo, el Minnesota United, después de que este sábado no tuviera minutos en la victoria de su equipo por 1-0 ante el Cincinnati.

Este fue el primer encuentro en el que Rodríguez estuvo disponible para su entrenador, después de que su visado de trabajo no llegase a tiempo para la jornada inaugural de la temporada, que terminó con un empate en Austin el fin de semana pasado.

Aunque el mediapunta fue incluido de inicio en el banquillo contra Cincinnati, no fue uno de los elegidos para saltar al campo en la emocionante victoria por 1-0 para el Minnesota United.

A sus 34 años, Rodríguez fichó el pasado enero por el equipo de Minnesota tras abandonar la disciplina del León mexicano el pasado noviembre. Su contrato se extiende hasta el mes de junio, justo antes del inicio del Mundial 2026, aunque el club tiene una opción para ampliarlo hasta el final de la temporada.