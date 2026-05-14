Luis Díaz y James Rodríguez encabezan la prelista de Colombia

EFE

El extremo Luis Díaz, del Bayern Munich, y el creativo James Rodríguez, del Minnesota United, lideran la prelista de 55 jugadores de Colombia para el Mundial del 2026, de la que en unas semanas saldrán los 26 futbolistas que finalmente representarán al país en la Copa del Mundo.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, leyó este jueves en una rueda de prensa la prelista, de la que hacen parte titulares habituales del equipo como el portero Camilo Vargas; los defensores Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; los centrocampistas Jhon Arias y Jefferson Lerma, y el goleador Luis Suárez.

Las principales novedades las protagonizan el creativo Juan Manuel Rengifo, de 21 años y figura del Atlético Nacional; el delantero Néiser Villarreal, del Cruzeiro, quien fue goleador del Mundial Sub-20 del año pasado, y el volante Johan Rojas, de sobresalientes actuaciones con el vasco Da Gama.

La selección cafetera hace parte del Grupo K con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, este último ganador de una de las repescas que se disputaron en marzo.

El primer partido de Colombia será ante los asiáticos el 17 de junio en el Estadio Banorte de la Ciudad de México y seis días después jugará contra los africanos en Guadalajara.

Los sudamericanos cerrarán su participación en la fase de grupos ante los portugueses en Miami el 27 de junio, uno de los partidos más llamativos de la primera ronda del Mundial.