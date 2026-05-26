Publicación: martes 26 de mayo de 2026

EFE

David Ospina confía en el potencial de Colombia para el Mundial

El arquero aseguró que la intensidad será clave para la Selección Colombiana.

El portero David Ospina consideró este martes que la intensidad y la velocidad serán dos aspectos claves para que la Selección Colombiana juegue un buen Mundial, en el que hace parte del Grupo K con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

"La intensidad que se exige en el mundo, eso se ha igualado muchísimo, hay que ser muy intensos, hay que mantener esas ganas y después poner lo que tiene Colombia con la pelota, con la velocidad de nuestros jugadores en esos momentos importantes de cada juego y ser muy contundentes".

La Selección Colombiana ya se entrena en Bogotá con 10 jugadores, incluidos los mediocampistas James Rodríguez, Juan Camilo Portilla y Richard Ríos, los porteros Camilo Vargas y Álvaro Montero, y los defensores Deiver Machado, Davinson Sánchez y Santiago Arias.

Triste debut de James Rodríguez en goleada recibida por Minnesota United

El debut de James Rodríguez en la MLS resultó amargo: Minnesota United cayó 6-0 ante Vancouver Whitecaps en un partido dominado de principio a fin por el equipo canadiense.
El colombiano no fue titular en su primer partido de liga y comenzó el encuentro en el banco, a la espera de sumar minutos tras varias semanas sin actividad oficial.
James ingresó en la segunda mitad, cuando el marcador ya estaba muy cargado en contra de Minnesota, por lo que su participación llegó con el juego prácticamente definido.
El mediocampista disputó alrededor de media hora, sus primeros minutos oficiales desde finales de 2025, en un intento por retomar ritmo competitivo.
Durante el tiempo que estuvo en cancha, buscó asumir la conducción ofensiva, aunque el dominio territorial de Vancouver limitó sus posibilidades de influir en el partido.
Una de sus intervenciones más claras llegó a balón parado, con un tiro de esquina que terminó en un remate de cabeza de un compañero, aunque sin mayor peligro.
El contexto del partido tampoco ayudó: Minnesota ya estaba muy desordenado defensivamente, lo que dejó al colombiano en un escenario complicado para mostrar su futbol.
El contexto del partido tampoco ayudó: Minnesota ya estaba muy desordenado defensivamente, lo que dejó al colombiano en un escenario complicado para mostrar su futbol.
El encuentro generó gran expectativa mediática por tratarse del primer partido de James en la MLS, uno de los fichajes más llamativos recientes de la liga.
Más allá del resultado, el debut dejó claro que el colombiano necesitará tiempo para encontrar ritmo y adaptación, después de un largo periodo con poca actividad competitiva.

El portero de 37 años, que el sábado pasado jugó su último partido con el Atlético Nacional y está a la espera de definir su futuro, se mostró emocionado por la despedida que le hicieron en el club verdolaga, al que ayudó a pasar a la final de la liga colombiana, y ahora está enfocado en los 'Cafeteros'.

Ospina señaló que debe "tratar de aportar lo máximo" y luego del Mundial pensará "en lo que viene".

"Analizaremos unas propuestas y ya ahí tomaremos la decisión al respecto", manifestó el guardameta, que en México, Estados Unidos y Canadá jugará su tercer Mundial tras cuidar el arco de Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018.

En el Mundial, Ospina podría enfrentar a Cristiano Ronaldo, quien fue compañero suyo en el Al-Nassr entre 2022 y 2024.

"Tuve esa oportunidad de tenerlo como compañero y se da cuenta uno de la magnitud que representa Cristiano, de lo que ha ganado, de lo que ha representado para el futbol en general, pero ahora nosotros defendemos a nuestro país, sabemos que va a ser un partido muy complejo, muy complicado, porque tiene jugadores excelentes, entonces esperamos hacerlo de muy buena manera".

El primer partido de Colombia será ante los asiáticos el 17 de junio en el Estadio de Ciudad de México y seis días después jugará contra los africanos en Guadalajara.

Los sudamericanos cerrarán su participación en la fase de grupos ante los portugueses en Miami el 27 de junio, en uno de los partidos más llamativos de la primera ronda del Mundial.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS