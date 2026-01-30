Novak Djokovic hace historia en el Australian Open

Reuters

Novak Djokovic revivió el viernes sus días de gloria en un clásico de cinco sets para destronar a Jannik Sinner y convertirse en el hombre de más edad en alcanzar la final del Abierto de Australia en la era profesional en un Rod Laver Arena enardecido.

Cuatro meses antes de cumplir 39 años, Djokovic demostró que sigue siendo imbatible en estos días, al enviar al doble campeón defensor a casa con una victoria por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4.

"Para ser sincero, parece surrealista jugar más de cuatro horas", dijo Djokovic en la pista. "Me acordé de 2012, cuando jugué contra Rafa (Nadal) en la final, que duró casi seis horas".

"El nivel de intensidad y calidad fue alto (contra Sinner) y esa era la única forma de tener posibilidades de ganar. Él ganó los últimos cinco partidos contra mí, tenía mi número de móvil, así que tuve que cambiarlo esta noche", agregó.

"Bromas aparte, le dije en la red: 'Gracias por dejarme ganar al menos uno'. Le tengo un enorme respeto, es un jugador increíble. Me ha llevado al límite, así que se merece un aplauso por su actuación".

Djokovic se enfrentará al número uno del mundo, Carlos Alcarazr, en la final del domingo, después de que el español se impusiera a Alexander Zverev en la semifinal más larga del Abierto de Australia.

Dieciocho años después de su primera corona en Melbourne, Djokovic luchará por ampliar su récord a 11 títulos contra Alcaraz y por la corona número 25 de Grand Slam, algo sin precedentes que se le ha resistido hasta ahora.

Djokovic tuvo una suerte increíble para llegar a las semifinales, ya que su rival en cuartos de final, Lorenzo Musetti, se retiró lesionado tras ganar los dos primeros sets. El serbio también disfrutó de un pase directo en la cuarta ronda, cuando Jakub Mensik se retiró.

Pero fue el trabajo duro y la fortaleza mental lo que le permitió a Djokovic superar a Sinner, un jugador que le había ganado en sus cinco enfrentamientos anteriores.

La victoria llegó con dificultad. El serbio tuvo que salvar una serie de puntos de quiebre en el set decisivo antes de poder finalmente romper el servicio de Sinner con el marcador 3-3.

Tras derrotar al italiano en tres exigentes peloteos, el serbio le rompió el servicio para ponerse 4-3 arriba, levantó un puño y lanzó una mirada gélida a la zona de su equipo.

Djokovic tuvo que salvar otros tres puntos de break en el siguiente servicio, pero hizo enloquecer a los aficionados serbios cuando sobrevivió a todos y mantuvo su servicio con un ace.

El sueño se convirtió en realidad para Novak Djokovic después de cinco Juegos Olímpicos

Con el marcador 5-4 a favor, Djokovic sacó a relucir la garra y el espíritu de campeón de sus 20 años en la cima, y se hizo con dos puntos de partido con un golpe ganador de derecha paralelo.

Sinner salvó ambos, pero finalmente falló un revés y concedió el partido, lo que llevó a Djokovic a tirar la raqueta, arrodillarse y cruzarse el pecho en señal de agradecimiento a los dioses del tenis.