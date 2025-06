Jannik Sinner derrota a Novak Djokovic y jugará su primera final de Roland Garros

Jannik Sinner consiguió su pase a la final de Roland Garros, la primera que jugará, luego de eliminar a Novak Djokovic por 6-4, 7-5 y 7-6(3).

El italiano soportó los embates de ‘Nole’ para convertirse en el primer italiano en 49 años que llega hasta la última instancia del torneo, luego de que Adriano Panatta hiciera lo propio en 1976.

Sinner demostró su gran momento físico en cada golpe y cada punto, dejando a Djokovic inoperante en repetidas ocasiones, aunque la experiencia y el corazón le valieron para presionar al actual número 1 del mundo.

Sin embargo, pudo más la juventud y el ímpetu del italiano que no se dejó intimidar por el máximo ganador de torneos de Grand Slam.

De esta manera, Sinner se enfrentará a Carlos Alcaraz, quien busca defender su título, y que marca la primera vez que se ven la cara en la final de un torneo grande.

And Jannik has yet to lose a set 😱#RolandGarros pic.twitter.com/K7wrKpRYVO