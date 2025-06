Carlos Alcaraz se instala en la final de Roland Garros

Carlos Alcaraz consiguió su boleto a la final de Roland Garros, luego de que Lorenzo Musetti tuviera que retirarse de la semifinal tras presentar un problema muscular.

El italiano había dado cátedra en los primeros sets, ganando el inicial 6-4 y cayendo en el siguiente por muy poco, 6-7. En el tercero, el español se reagrupó y blanqueó 6-0.

Para ese entonces, Musetti solicitó el apoyo de su fisioterapeuta, aunque no había mostrado molestias previas. Sin embargo, su juego daba la razón a la atención que solicitó, pues poco a poco comenzó a mostrarse errático y para el cuarto set ya caía 2-0.

