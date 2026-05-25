Carlos Alcaraz, lesionado, pero mira al futuro con optimismo

EFE

Carlos Alcaraz, actual número dos del ranking ATP, ha reconocido este martes 26 de mayo que la lesión que le mantiene alejado de la competición le está resultando “frustrante”, ya que le obliga a ver desde fuera cómo sus rivales continúan disputando torneos.

Pese a ello, ha asegurado que confía en que este periodo de inactividad tendrá una recompensa positiva cuando pueda regresar a las pistas.

Alcaraz ha realizado estas declaraciones durante el acto central del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona, celebrado en Murcia y presidido por el rey Felipe VI y la ministra de Ciencia, Diana Morant.

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El tenista ha participado como invitado inspirador ante cerca de 1,700 jóvenes asistentes.

Durante su intervención, el campeón de Wimbledon, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos ha animado a los jóvenes a “pensar en grande, soñar en grande y disfrutar del camino” hacia sus objetivos. También defendió la importancia de la paciencia y de aprender de los errores como parte esencial del éxito.

El murciano ha explicado que esta pausa forzada también le está permitiendo valorar más las pequeñas cosas del día a día y recordó la importancia del apoyo de su familia para mantener los pies en la tierra más allá del tenis.