Publicación: jueves 7 de mayo de 2026

EFE

Jannik Sinner se rinde ante Carlos Alcaraz

El tenista italiano destacó las cualidades únicas del español.

El italiano Jannik Sinner afirmó este jueves que Carlos Alcaraz, baja del Abierto de Italia por lesión, tuvo "mala suerte" y que "tiene unas cualidades increíbles que en este momento no tiene nadie: Si él estuviera aquí la situación sería diferente".

"Desde hace tiempo se veía que tiene esta capacidad en la que su pico es altísimo y es casi imposible seguirle el ritmo (...) Por mi parte estoy contento con lo que estoy haciendo. Ahora hay otro torneo aquí y se empieza de cero".

Sinner defendió que, para él, que lidera el ranking, "cambia poco ser número 1, 2 o 3 del mundo" ya que "todo se decide en la pista", y confirmó que se encuentra "físicamente bien" ya que ha podido descansar durante tres días enteros.

Jannik Sinner se convierte en el número 1 del mundo

Terminó el reinado de Carlos Alcaraz que duró 22 semanas
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"Ahora solo tengo dos días para preparar el torneo, pero ha sido la decisión correcta. Al mismo tiempo sé que he vuelto en buena forma mental, habiendo jugado mucho. Ahora veremos cómo reacciono en la pista (...) Luego también hay momentos en los que me divierto y hago lo que quiero hacer, porque al final estoy de acuerdo en que solo se vive una vez, tengo 24 años y también debo divertirme. A veces muestro un poco menos mi forma de divertirme, pero ustedes no saben cómo soy realmente".

Y reveló que en estos días estuvo jugando al golf y al futbol. "Ese es mi entretenimiento, cada uno se divierte a su manera. En estos dos días el objetivo principal era descansar", apostilló.

Sinner llega a Roma tras conquistar el Masters 1,000 de Madrid al imponerse con autoridad en la final al alemán Alexander Zverev en 58 minutos.

Jannik Sinner no suelta el ritmo y conquista el Open de Miami sin ceder sets

El duelo se jugó bajo condiciones complicadas por lluvia, con interrupciones que afectaron el ritmo del encuentro
Sinner consiguió breaks clave en momentos puntuales, especialmente al cierre de cada set, para inclinar el partido a su favor.
El italiano mostró una enorme solidez con el servicio, llegando a ganar el 92% de puntos con primer saque.
Salvó todas las oportunidades de quiebre en contra durante la final, lo que refleja su control total del partido
Con este título, Sinner completó el “Sunshine Double”, al ganar en el mismo año Indian Wells y Miami.
Además, lo hizo sin perder un solo set en ambos torneos, algo inédito en la historia del tenis.
Lehečka disputó su primera final de Masters 1000 y compitió con un saque consistente, pero no logró sostener el ritmo desde el fondo.
Este logro lo convirtió en el primer campeón del 'Sunshine Double' desde 2017 y lo colocó junto a leyendas que han conseguido esa hazaña.

El Masters 1,000 de Roma, que dio comienzo el miércoles con el cuadro principal, está marcado por la ausencia de Alcaraz, vigente campeón, y por el intento de Sinner de lograr la hazaña de conquistar el único Masters 1,000 que aún falta en su palmarés.

El italiano llega en un gran momento de forma, tras encadenar títulos en París 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid 2026.

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