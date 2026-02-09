Un boxeador mexicano acompañó a Bad Bunny en el 'Benito Bowl'

Héctor Cantú

El show del medio tiempo del Super Bowl LX, a cargo de Bad Bunny, ha sido catalogado como uno de los mejores de los últimos años por la producción, pero sobre todo, por el mensaje de fortaleza para la comunidad latina en los Estados Unidos.

El ‘Benito Bowl’, como ha sido bautizado, tuvo momentos sublimes que pasarán a la posteridad, en los que participaron varias personalidades latinoamericanas de la música, la actuación y el deporte.

Allí, en el minuto con treinta segundos de haber iniciado la actuación de Benito Antonio Martínez Ocasio, entre los cañaverales, aparecen dos boxeadores simulando una pelea: El puertorriqueño Xander Zayas y el mexicoamericano Emiliano ‘El general’ Vargas.

Con apenas 23 años de edad, Xander, nacido en Puerto Rico, es uno de los mejores exponentes en la división de los superwelter.

Gods plans are always greater than yours. pic.twitter.com/Pf3YWREigW — Emiliano Vargas (@emilianofvargas) February 9, 2026

Hace unos días, unificó las fajas de su división de manera positiva ante Abas Barauu para ser el monarca máximo por la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.

El otro peleador, quien portó los colores de la bandera mexicana, es Emiliano Vargas, hijo del excampeón mundial Fernando ‘El Feroz’ Vargas.

Con 21 años de edad, Emiliano es el campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo en la división de los Superligeros.

Vargas hizo una pequeña pausa en su preparación para su siguiente pelea, donde expondrá su título y su récord invicto de 16-0, a Agustín Quintana.

Ambos boxeadores, quienes convivieron con Bad Bunny e incluso se llevaron algunos autógrafos, están considerados dentro de la lista de figuras del futuro inmediato del boxeo latinoamericano y mundial.