David Picasso y una nueva batalla contra el 'Goliat' del boxeo mundial
El peleador mexicano enfrentará la pelea más importante de su carrera
El boxeo mexicano tiene un futuro prometedor en la figura de Alan David Picasso, uno de los prospectos llamados a convertirse en un referente del boxeo mexicano en el futuro inmediato.
A sus 25 años, Picasso ya es parte de los 10 mejores boxeadores de su división en el mundo y ahora tendrá una posibilidad de probar de lo que está hecho cuando protagonice, una batala de David contra Goliath.
El oriundo de la Ciudad de México ha sido confirmado como el próximo rival de Naoya Inoue, uno de los mejores libra por libra del momento y a quien intentará arrebatarle su título indiscutido en la división de los Supergallo.
La pelea, ya confirmada, será una gran batalla, pues David ha demostrado tener las credenciales para romper todas las quinielas, incluso aquellas que le colocan en una amplia desventaja ante el ‘Monstruo’ japonés.
Inoue, quien además de ostentar los títulos, también mantiene un paso invicto con más del 90 por ciento de sus combates finiquitados por la vía del nocaut, buscará salir con la mano en alto de la que será su quinta defensa de los títulos mundiales que tiene en su poder.
Por su parte, David Picasso arriba a este combate después de haber dado una exhibición contundente ante el también japonés Kyonosuke Kameda en julio de este año, en el MGM Grand de las Vegas.
Más allá del resultado, David Pivasso busca dejar un gran sabor de boca en la afición que ha encontrado en él un auténtico ídolo en construcción.
