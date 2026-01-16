2026, un año de una sola pelea para 'Canelo' Álvarez

Héctor Cantú

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha adelantado sus planes para el 2026 que recién inicia y donde se espera que el mexicano pueda recuperar las posiciones perdidas luego de la derrota ante Terence Crawford.

El púgil tapatío ha adelantado que en este año solo realizará una pelea y no dos como lo había hecho en ocasiones anteriores en los meses de mayo y septiembre.

Sin embargo, debido a su proceso de recuperación luego de someterse a una operación de hombro, Saúl ha descartado su pelea para el mes de mayo, por lo que su regreso a los encordados será hasta el mes de septiembre.

Aún se desconoce el rival al que se enfrentará, pues su proceso de preparación deberá esperarse y así poder conocer las opciones que existen para su combate.

No obstante, una pelea de revancha ante Terence Crawford está prácticamente descartada, pues el peleador norteamericano ha dicho que no está dentro de sus planes volver a medir fuerzas con el multicampeón mexicano.

Las especulaciones apuntan a un posible enfrentamiento ante Hamzah Sheeraz actual aspirante a los títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo en la división.