La derrota que hizo pensar a 'Canelo' Álvarez en seguir o parar

Héctor Cantú

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se acerca al momento obligado de colgar los guantes y el 2025 ha sido un año en el que el peleador mexicano debió considerar sus pasos a futuro.

No fue el mejor año para el multicampeón mexicano a pesar de haber obtenido una victoria en su primer combate. William Scull, más allá de ser un oponente que le pusiera en serios aprietos, terminó por ser un trampolín más para una victoria sencilla pero muy deslucida.

La victoria de Terence Crawford sobre 'Canelo' Álvarez, cuadro por cuadro

El cubano rehuyó al combate y al intercambio. Decidió correr por el cuadrilátero para salir bien librado y aunque la derrota era inminente, lo importante era irse ‘entero’ y sin haber sido noqueado.

Luego vino la gran prueba para Saúl ante Terence Crawford, un peleador polémico que estaba dispuesto a hacerle pasar muy malos ratos al mexicano.

‘Canelo’ fue castigado y sucumbió ante el poder de un Crawford que, aunque subió a una división en la que no había brillado, terminó por dar un gran espectáculo.

Nunca antes, Álvarez había presentado registros tan pobres sobre la lona, en los que incluso se fue sin superar los 10 golpes acertados a la humanidad de Crawford en 7 de los 12 rounds que duró el combate.

Incluso, en la segunda mitad de la pelea ‘Canelo’ se mostró molesto por su actuación y por no lograr encontrar a su rival sobre el cuadrilátero. Fue una de las peores batallas que dejó abierta la pregunta sobre si ‘Canelo’ debe comenzar a considerar el inminente retiro del boxeo proesional.