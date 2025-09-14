¿El retiro o la revancha? ¿Qué sigue para Saúl 'Canelo' Álvarez?

Héctor Cantú

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha sufrido la que es, probablemente, la derrota más dolorosa de su carrera luego de haber perdido el título indiscutido ante Terence Crawford.

No solo fue el resultado fueron las formas. El tapatío fue aleccionado en el cuadrilátero por un Crawford completo que mostró grandes hechuras a pesar de haber subido dos categorías para retar a ‘Canelo’.

La gran pregunta del momento es ¿qué seguirá para ‘Canelo’ luego de esta derrota? Las opciones, en realidad son muy pocas para el mexicano.

La primera de ellas sería una revancha contra Terence Crawford, algo que no está aceptado hasta este momento por alguna cláusula existente en el contrato de la pelea.

La revancha sería fantástica para la afición que se quedó con ganas de ver a un ‘Canelo’ mucho más arrojado y que tuviera la capacidad de aumentar su volumen de golpes asestados.

La victoria de Terence Crawford sobre 'Canelo' Álvarez, cuadro por cuadro

Otra de las opciones es enfrentar a un David Benavídez. Una pelea que desde el pasado ha estado latente en el deseo del público y que no ha podido materializarse por la falta de acuerdos a la hora de firmar los contratos.

Un mensaje de Turki Al-Sheikh ha abierto esta posibilidad en un futuro no muy lejano en el que podría ser un paso hacia adelante para Saúl.

La tercera y menos posible de las opciones que existen en este momento, es el retiro, algo que ‘Canelo’ prácticamente ha enterrado, pues aunque los números reflejan una caída evidente en su desempeño sobre la lona, el tapatío asegura que aún está en condiciones para continuar con su brillante carrera.