Los números lo avalan; 'Canelo' Álvarez fue aleccionado por Terence Crawford

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha sido totalmente aleccionado por un Terence Crawford que volvió a demostrar que es un peleador de otra estirpe y que, aún subiendo dos categorías y llevar más de un año de inactividad sobre un ring, tuvo los arrestos para aniquilar al mexicano.

Los números reflejan una noche terrible para el mexicano que nunca encontró el tiempo ni la distancia para conectar sus mejores golpes. Se olvidó de tirar jabs y se dedicó a contraatacar a Crawford con golpes de poder.

La victoria de Terence Crawford sobre 'Canelo' Álvarez, cuadro por cuadro

Fue hasta el quinto round cuando Álvarez logró conectar más de dos jabs en su oponente. En el primer episodio se fue en blanco; en el segundo y tercero conectó un jab de manera correcta respectivamente y en el cuarto lo hizo en dos ocasiones.

Crawford, en cambio hizo una pelea redonda con un alto índice de golpes lanzados número que llegó a ser, casi el doble de lo hecho por el mexicano como en el round 6 y 7, donde Terence tiró 50 y 49 golpes respectivamente, mientras que Saúl alcanzó 24 y 29.

El mejor round de ‘Canelo’ fue el 12, cuando ya tenía la pelea perdido. Con la necesidad de buscar el nocaut, el mexicano salió a tirar metralla y conectó 17 golpes de manera efectiva, previamente no había superado los 11 golpes efectivos por episodio.

Congratulations to Terrence “Bud” Crawford on his historic win and securing the undisputed Super Middleweight title, and became the first ever fighter to be undisputed in three different divisions! 🏆 Also, a huge shoutout to Saul Alvarez “Canelo” for an incredible performance, I… pic.twitter.com/PeqdzlNjnK — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 14, 2025

‘Bud’ Crawford, por otro lado supo apretar en momentos clave de la pelea. Sus mejores episodios fueron rumbo al final en as vueltas 7,9,11 y 12, donde conectó de manera precisa 10, 24, 18 y 21 golpes.

En su pelea anterior, ‘Canelo’ había dado señas de que su volumen de golpes había sido bajo para un peleador de su talante. En aquella ocasión, los 56 golpes conectados le sirvieron para superar a William Scull.

Ahora, los 99 puñetazos correctos no fueron suficientes ante un Terence Crawford que en total superó a 'Canelo' por 16 golpes efectivos, según los datos de Compubox.