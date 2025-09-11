'Canelo' Álvarez y Terence Crawford, listos para la batalla

Hiram Marín

Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence 'Bud' Crawford se vieron las caras por última vez antes de subir al cuadrilátero este sábado para disputar los títulos mundiales de peso supermediano en Las Vegas.

Tanto el mexicano como el estadounidense registraron 167.5 libras en la romana. Cabe hacer mención que el pesaje oficial se llevó a cabo por la mañana, a la usanza de las carteleras de UFC, debido a que la organización corre por cuenta precisamente por TKO, propietaria de la promotora de Artes Marciales Mixtas.

CANELO VS. CRAWFORD

Official Weigh-In Results



Canelo - 167.5 lbs

Crawford - 167.5 lbs

-- #CaneloCrawford

LIVE only on Netflix

This Saturday, September 13

9 PM ET | 6 PM PT pic.twitter.com/iWt4aDkomS — Netflix (@netflix) September 12, 2025

Ya por la tarde, los boxeadores acudieron de nueva cuenta al recinto para hacer el pesaje ceremonial y el último careo antes del combate, esto ya con la presencia de aficionados y con la tranquilidad de haber vencido al enemigo común.

Posterior al pesaje, los dos peleadores tomaron el micrófono y saludaron a los aficionados presentes. El combate es oficial y todas las palabras quedarán sin efecto, pues todo se definirá en el cuadrilátero y no precisamente en un diálogo.