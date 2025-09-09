'Canelo', este anillo de 100 mil dólares podría ser tuyo

Héctor Cantú

El peleador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez podría hacerse de una pieza fantástica de joyería en caso de salir vencedor el próximo sábado en su combate ante Terence Crawford.

Al mexicano le gustan los lujos y el premio que se ha anunciado, como complemento del cinturón que estará en juego le caería de maravilla a la colección de trofeos del multicampeón tapatío.

Ha sido el Consejo Mundial de Boxeo el que ha revelado que al ganador del combate se le entregará un anillo con valor de más de 100 mil dólares estadounidenses. Una obra que identificará al campeón indiscutido mundial y al ganador de lo que han llamado el ‘Super Bowl’ del boxeo.

“El WBC está absolutamente encantado de presentar un asombroso anillo de «Campeón Indiscutido» al ganador del muy esperado enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. No hay mejor escenario para entregar este anillo de campeón del WBC, único y lujoso, que este, que será el anfitrión de este combate legendario: el verdadero Super Bowl del boxeo”, apuntó el CMB a través de un comunicado.

Esta es la primera vez en la historia que se entrega un anillo al campeón ganador de un combate donde esté en juego algún título indiscutido.

La joya está conformada por casi 10 kilates de piedras preciosas, 8.5 quilates de diamantes blancos y más de 1 quilate en piedras de colores. Todas ellas incrustadas en oro amarillo.