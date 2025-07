Óscar Valdez anuncia su salida de 'Canelo' Team

Héctor Cantú

El peleador mexicano Óscar Valdez, ha anunciado a través de sus redes sociales que no continuará bajo la tutela de Eddy Reynoso.

A través de sus redes sociales, el representante olímpico mexicano en Londres 2012, anunció que luego de seis años de trabajo en el ‘Canelo’ Team, tomaría nuevos aires y con ello nuevos retos, ahora, bajo la mano del entrenador Manny Robles.

“Quiero agradecer a Eddy Reynoso los seis años que trabajamos juntos, el aprendizaje en el gimnasio, su entrega y profesionalismo en cada campamento, en cada pelea, así como sus consejos. No tengo más que palabras de respeto y agradecimiento en lo personal y profesional para Eddy Reynoso y todo su equipo. Ahora, buscaré nuevos retos con Manny Robles, entrenador con quien ya trabajé en mi carrera profesional y me he trazado nuevos retos. Estoy motivado y con todas las ganas de regresar”, escribió el sonorense.

Valdez ya había tenido como entrenador principal en su esquina a Manny Robles, quien es recordado por haber convertido a Andy Ruiz Jr. en el primer campeón mundial mexicano en la división de los completos.

Bajo el cobijo del ‘Canelo’ Team, Oscar Valdez protagonizó 10 peleas, donde obtuvo un saldo de 8 victorias y dos derrotas en las que fue despojado de los títulos mundiales superpluma por Shakur Stevenson y Emanuel Navarrete.