Tras solo 6 meses, Giacomo Raspadori fue 'devuelto' a Italia

EFE

El Atlético de Madrid y el Atalanta comunicaron oficialmente el traspaso del delantero Giacomo Raspadori del conjunto español al italiano, seis meses después de incorporación al club rojiblanco procedente del Napoli.

El futbolista, de 25 años y que lucirá el número 18 en su nuevo equipo, llegó la noche del martes a Bérgamo para pasar el pertinente reconocimiento médico en la mañana del miércoles y formalizar este jueves su contrato con su nuevo equipo.

Raspadori llegó a la 'Dea' después de varios días de negociaciones con el Roma que no llegaron a buen puerto. El internacional italiano prefirió un equipo que participa en Liga de Campeones para asegurarse un puesto en la lista de Italia en caso de que la 'Azzurra' clasifique al Mundial 2026.

“Desde nuestro club le deseamos mucha suerte en todos sus futuros proyectos profesionales y personales”, anunció el Atlético en sus canales oficiales.

Hace seis meses, Raspadori llegó al Atlético por más 22 millones de euros. Ahora sale en torno a la misma cantidad rumbo al Atalanta, uno de los numerosos clubes italianos que han pujado por el atacante.

"Giacomo Raspadori es el séptimo fichaje definitivo del Atalanta BC para la temporada 2025/26. El club 'nerazzurro' adquirió sus derechos permanentes del Atlético de Madrid", informó el club italiano.

Raspadori acumula 45 partidos como internacional con Italia, con la que anotó 11 goles y levantó la Eurocopa 2021. Además de un total 164 partidos de la Serie A (31 goles y 15 asistencias), habiendo ganado el título italiano en dos ocasiones con el Nápoles.

Además, ha disputado en su carrera 17 partidos de la Liga de Campeones (6 goles y 4 asistencias) entre el Napoli y el Atlético de Madrid.