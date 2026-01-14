Inter ganó y se adueñó de la Serie A

Oscar Sandoval

Inter sufrió, pero terminó derrotando 1-0 a Lecce con un gol de Pío Esposito a 12 minutos del final y los tres puntos valen su peso en oro porque llevan al conjunto ‘Nerazzurri’ a la cima de la Serie A con seis puntos de ventaja sobre Milan que lo único que podría hacer es recortarla a tres.

The 3⃣ points are ours 💪🔥 pic.twitter.com/prKyFcYXWa — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) January 14, 2026

Napoli pinchó e Inter no desaprovechó la oportunidad dejar atrás a los napolitanos, ganó y ahora esperará que Como le haga un favor y consiga un buen resultado ante Milan para comenzar a escaparse rumbo al ‘Scudetto’.

Los interistas fueron los dueños del partido, dominaron y tocaron la puerta de los visitantes, pero no fue hasta el minuto 78 que consiguieron echar abajo el muro defensivo de los visitantes para convertirse oficialmente en campeón invernal del ‘Calcio’.

Esposito marcó el gol del triunfo al 78 después de un disparo potente de Lautaro Martínez que rechazó el portero Falcone y que el juvenil mandó el balón a las redes para firmar su segundo gol en la Serie A esta temporada dándole tres puntos de oro a Inter que cada jornada juega mejor.