Napoli dio otro paso atrás en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Napoles registró su tercer empate consecutivo en Serie A al no poder superar al Parma que sobrevivió en defensa para brindar una oportunidad de oro al Inter que puede poner tierra de por medio en la carrera por el ‘Scudetto’.

Hellas Verona, Inter de Milán y ahora Parma. Tres empates seguidos que castigan al equipo de Antonio Conte que es tercero de la tabla con 40 puntos. Milan e Inter, que tienen que jugar su partido, pueden acabar la jornada con 3 y 6 puntos de ventaja.

Los napolitanos fueron claramente superiores a Parma, pero se toparon con un portero inesperado, Rinaldi, debutante en Serie A por elección sorpresa. Nacido en 2002, el canterano sorteó los nervios iniciales para exhibir todo su potencial con intervenciones de todo tipo que frenaron las acometidas de los 'Azzurri'.

Conte, incluso, en los últimos minutos, se desdijo a sí mismo. Introdujo a Neres en el 59. Y sustituyó al brasileño en el 87 para dar entrada a Lucca. Nada sirvió. Rinaldi y compañía lograron lo imposible y salieron vivos del Maradona.

Un empate que supo a gloria, ya que dejó al conjunto parmesano 7 puntos por encima del descenso. Y que, por el contrario, supo casi a derrota para los napolitanos.