¿Santiago Giménez se merece una segunda oportunidad en Italia con la Lazio?

Enrique Gómez

Si tienes más de un año sin anotar en la Serie A, cualquiera podría pensar que la liga italiana no es para ti, pero quizá Santiago Giménez pueda tener una segunda oportunidad fuera del Milan.

Lazio, equipo que ya había sondeado al mexicano antes de que firmara con el club rossonero está interesado en fichar al delantero de 25 años de cara a la próxima temporada. De acuerdo con la prensa italiana, ‘Santi’ es la prioridad del técnico Gennaro Gattuso para el próximo mercado de verano.

Pero, ¿se merece Giménez en una nueva oportunidad en el calcio? De acuerdo con la I.A. de Comparisonator, el mexicano no terminó ni dentro de los mejores 30 delanteros de la temporada pasada y aun así, fue mejor que cualquier atacante del equipo romano en la pasada Serie A.

Las credenciales de Santiago Giménez:

· Fue el delantero número 36° de la Serie A con 110 de índex

· El delantero mejor valorado de la Lazio fue Boulaye Dia (75 de índex)

Santiago Giménez es realista: "Tuve una mala temporada, las críticas son justas" El mexicano admitió que la debacle del Milan no lo dejó festejar el título del Cruz Azul

En su segunda temporada dentro de la Serie A (la primera completa), Giménez se pasó más de la mitad del curso lesionado y en pocos partidos pudo estar al 100% físicamente, aun así, él mismo sabe que es imperdonable para un centro delantero terminar la campaña sin un solo gol en la liga, más porque disputó un total de 18 partidos y en 11 de ellos fue titular; de hecho, inició los seis primeros del certamen.

El técnico Massimiliano Allegri le dio la confianza porque esperaba que el mexicano pudiera retomar el nivel que tuvo en el Feyenoord. Y es que, si pasáramos lo registros que alcanzó en la liga neerlandesa durante la campaña 2023/24, le alcanzaría para ser el cuarto mejor delantero de esta Serie A.

A pesar de la terrible temporada, la Lazio sigue creyendo en Giménez y por eso espera poder ficharlo en el verano, aprovechando el desencanto que seguramente existe en el Milan en torno al seleccionado mexicano.