Santiago Giménez es realista: "Tuve una mala temporada, las críticas son justas"

Enrique Gómez

Después de no haber marcado gol en toda la temporada dentro de la Serie A, sería absurdo que Santiago Giménez se quejara de las críticas que ha recibido en Italia. En vez de eso, el mexicano es realista.

Ya concentrado con la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026, el delantero de 25 años admitió que tuvo una mala temporada en lo individual (un gol en Copa en septiembre y casi cinco meses fuera por lesión) y en lo colectivo, por lo que no le queda más que aceptar las críticas en Italia

“Estoy siendo criticado justamente. Soy delantero, la afición quiere goles y un club como el Milan debe estar en la Champions League y luchando por los primeros puestos y no logramos el objetivo. Las críticas son justas, aunque está un poco disfrazado mi mal momento porque vino la lesión, no he estado al 100% y ha sido un poco engañoso, pero los números están ahí; ha sido una mala temporada”, admitió.

El Milan se derrumbó hacia al final de la temporada y en la última jornada perdió el boleto a la Champions League pese a que dependía de sí mismo para mantener su posición. La derrota contra el Cagliari (donde ‘Santi’ puso una asistencia) fue la debacle y la razón por la que Giménez no pudo celebrar a lo grande el campeonato de su amado Cruz Azul en la Liga MX.

“Estaba en Milán y me quedé hasta las 6 de la mañana para ver al Cruz Azul campeón y fue una alegría inmensa. Soy azul de corazón desde niño, pero obviamente se juntó con nuestra eliminación de puestos de la Champions League y no pude celebrarlo en redes”, dijo, sonriente, el hijo del ‘Chaco’ Giménez.

Con más de un año sin marcar en la Serie A, Giménez no puede ser el delantero estelar de la Selección Mexicana, de hecho, el ser convocado al Mundial ya parece suficientemente bueno dados sus registros.