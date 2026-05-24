Santiago Giménez se integra a la Selección Mexicana

Héctor Cantú

Javier Aguirre contará a partir de este momento, con la presencia de Santiago Giménez, quien ha reportado en la concentración de la Selección Mexicana de cara al partido del próximo fin de semana ante Australia.

A través de un comunicado, la Dirección de Selecciones Nacionales confirmó el arribo del delantero del Milan y de otros dos jugadores que militan en el futbol europeo y que buscan un lugar en la convocatoria final rumbo al Mundial 2026.

Se trata de Obed Vargas, quien llega luego de haber disputado su primer semestre en el futbol europeo con el Atlético de Madrid, donde llegó a semifinales de la Champions League y a la final de la Copa del Rey.

El tercer futbolista en integrarse bajo las órdenes de ‘El Vasco’ es Johan Vásquez, quien se incorporará hasta este miércoles proveniente de Italia.

México jugará su penúltimo partido de preparación de cara al próximo Mundial. Su último examen, donde se espera que sean considerados los tres jugadores por llegar, será ante Serbia a 7 días de su debut en la Copa del Mundo donde se enfrentará a Sudáfrica.