México, más favorito que nunca contra (su 'cliente') Ghana

Redacción FOX Deportes

Cuatro partidos contra Ghana y cuatro victorias para la Selección Mexicana. El dominio del Tri contra equipos africanos es aún más escandaloso cuando se trata de enfrentar a las ‘Estrellas Negras’, que, para colmo, para este partido de preparación tendrán que echar mano de un equipo juvenil.

La mayoría de las figuras ghanesas siguen concentrados con sus clubes de cara al cierre de las temporadas en Europa, mientras que Javier Aguirre sí podrá contar con algunos de sus ‘europeos’ en este enfrentamiento entre el equipo número 15 y el 74to del Ranking FIFA.

Así llegan ambos equipos (próximamente mundialistas en 2026) para este partido amistoso en Puebla: