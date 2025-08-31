Publicación: domingo 31 de agosto de 2025

Santiago Giménez, a un paso de la Roma

El delantero mexicano está muy cerca de cambiar de equipo

El delantero mexicano Santiago Giménez estaría muy cerca de dejar al AC Milan luego de que su club abriera la posibilidad de su salida.

El goleador habría aceptado la postura del Milan de traspasarlo, por lo que su llegada a la Roma está muy cerca de concretarse, según ha informado el periodista especializado en traspasos, Fabrizio Romano.

Las negociaciones entre ambos clubes han llegado a buen puerto luego de varios días de intercambios por lo que podría hacerse oficial el cambio del goleador mexicano en las próximas horas.

Santiago llegó al club ‘rossonero’ en febrero de este año proveniente del Feyenoord de Países Bajos.

10 leyendas del Milan que utilizaron el número 7 que hoy es de Santiago Giménez

Edgar Davids. Seis años defendiendo la camiseta del Milan
Alexandre Pato. Jugó la mayor cantidad de partidos de su carrera como Rossoneri. Marcó 63 goles y colaboró con 18 asistencias.
Robinh. Cuatro temporadas en las que marcó 32 goles en total.
Álvaro Morata. 6 goles en 25 partidos jugados con el AC Milan.
Andriy Shevchenko. Campeón de la Champions League con el Milan y Balón de Oro
Alessandro Costacurta. Defendió por más de 20 años, la camiseta del AC Milan.
Roberto Donadoni. Marcó 23 goles en los 390 partidos que jugó como milanista.
Frank Rijkaard. Jugó en total cinco años con el equipo italinao.
Carlo Ancelotti. Ganó en total 8 títulos con el AC Milan
Brian Laudrup. Jugó 18 partidos como Rossoneri. Marcó 2 goles y 2 asistencias.

Con el Milan, Giménez disputó un total de 22 partidos en los que marcó 6 goles y colaboró con 4 asistencias.

El periodo de fichajes terminará en las próximas horas en el futbol europeo por lo que a partir de septiembre, Giménez defenderá los colores de La Loba.

