Santiago Giménez, a un paso de la Roma

Héctor Cantú

El delantero mexicano Santiago Giménez estaría muy cerca de dejar al AC Milan luego de que su club abriera la posibilidad de su salida.

El goleador habría aceptado la postura del Milan de traspasarlo, por lo que su llegada a la Roma está muy cerca de concretarse, según ha informado el periodista especializado en traspasos, Fabrizio Romano.

Las negociaciones entre ambos clubes han llegado a buen puerto luego de varios días de intercambios por lo que podría hacerse oficial el cambio del goleador mexicano en las próximas horas.

Santiago llegó al club ‘rossonero’ en febrero de este año proveniente del Feyenoord de Países Bajos.

Con el Milan, Giménez disputó un total de 22 partidos en los que marcó 6 goles y colaboró con 4 asistencias.

El periodo de fichajes terminará en las próximas horas en el futbol europeo por lo que a partir de septiembre, Giménez defenderá los colores de La Loba.