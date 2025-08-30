Se quiere quedar; Santiago Giménez rechaza intercambio con la Roma

Enrique Gómez

Irse del Milan luego de ocho meses es una infamia que Santiago Giménez no está dispuesto a aceptar.

O sea, no habrá intercambio con la Roma por Artem Dovbyk, tal como quería la directiva rossonera y el delantero mexicano se quedará una segunda temporada con el Milan de Massimiliano Allegri.

Giménez rechazó la opción de emigrar a ‘La Loba’ para esta temporada, a pesar de que el equipo de la capital al menos jugará la Europa League. Comprensible, pues ‘Santi’ apenas llegó al Milan a principios de este año y tiene la ilusión de convertirse en un jugador importante en uno de los clubes más reconocidos del mundo. Además, al ser el único delantero de área en el plantel, casi que tiene minutos asegurados.

¡Milan sí quiere mandar a Santiago Giménez a la Roma! "Estamos evaluando un intercambio entre Dovbyk y Santi", dijo el directivo Igli Tare

De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, “A Santi no le convence la Roma y ​​tampoco hay un acuerdo sólido entre clubes”, por lo que, aunque “la opción sigue en marcha, las posibilidades de que Giménez y Dovbyk intercambien camisetas son cada vez menores”. Además, el mercado de pases cierra el 1 de septiembre.

Previo al duelo ante el Lecce (victoria 2-0), donde Giménez fue titular y anotó un gol que a la postre fue anulado por fuera de lugar, el director deportivo Igli Tare confirmó que la intención era hacer un canje con la Roma: “si es posible, haremos el cambio entre Dovbyk y Giménez, si no, seguiremos con el equipo actual”.

Pero al haber nula disposición por parte del delantero de 24 años para dejar al Milan, esa opción está prácticamente caída.