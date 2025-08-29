Santiago Giménez lesionó a su nuevo compañero Ardon Jashari

EFE

El suizo Ardon Jashari, nuevo fichaje del Milan, estará dos meses de baja por una fractura de peroné tras sufrir un choque con el mexicano Santiago Giménez durante un entrenamiento.

"Quiero dar las gracias a todos por el apoyo y los mensajes. Mi único objetivo es trabajar duro, volver más fuerte que nunca y contribuir a alcanzar los objetivos que tenemos como equipo. ¡Forza Milan!", expresó el futbolista en redes sociales.

La lesión tuvo lugar el jueves, durante el partido final del entrenamiento de los de Massimiliano Allegri, en un choque fortuito con Giménez.

GOL ANULADO A SANTI GIMÉNEZ. 😳 El mexicano había definido con categoría pero su anotación fue anulada por fuera de juego. ⚽️ #SerieAenFOX pic.twitter.com/RiAeFaQM6m — FOX Deportes (@FOXDeportes) August 29, 2025

El centrocampista suizo, llamado a ser el compañero del croata Luka Modric en la tarea organizativa del combinado 'rossonero', por el momento no pasará por el quirófano y "seguirá una terapia conservadora" para la recuperación, que se estima en 8 semanas, tal y como informó el Milan.

Jashari, de 23 años, llegó este verano a Milán (norte) procedente del Brujas belga por unos 35 millones de euros. En 2024 jugaba en el modesto Lucerna, pero su eclosión en el Brujas, donde fue nombrado mejor jugador de la liga belga, valió la inversión milanista.

En el partido ante Lecce, Giménez sacó una camiseta de Jashari durante el festejo por su gol, mismo que fue anulado por fuera de lugar.