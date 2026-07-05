Rúben Amorim lanzó su primer mensaje como técnico del Milan

Redacción FOX Deportes

Rúben Amorim aseguró, a su llegada al Milan para hacerse cargo del conjunto 'Rossonero', que llega con la mentalidad y el objetivo de ganar. Sin embargo, también dejó claro que "no es ingenuo" y que es consciente de que tiene “mucho trabajo por hacer".

Touchdown in Italy. The journey starts here. 💪 pic.twitter.com/xTXhm4kSkl — AC Milan (@acmilan) July 6, 2026

"No puedes venir al Milan sin esa mentalidad. No soy ingenuo, sé que hay mucho por hacer, pero si eres entrenador de Milan, tienes que jugar para ganar", dijo el técnico a los medios tras aterrizar en el aeropuerto de Milan-Linate.

Amorim asume el banquillo que ocupaba Massimiliano Allegri después de una temporada marcada por los malos resultados y los cambios en la estructura directiva del club. El portugués aseguró que está "muy feliz" y que este paso en su carrera representa "un gran desafío".

"Es un honor ser el entrenador del Milan", recalcó el técnico quien firmó contrato hasta 2029 y que tendrá la misión de liderar la reconstrucción de uno de los clubes más laureados del futbol italiano, que busca recuperar el protagonismo tanto en la Serie A como en Europa.