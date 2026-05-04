Publicación: martes 5 de mayo de 2026

EFE

Romelu Lukaku vuelve al trabajo con el Napoli

El delantero belga está dando señales positivas para su reaparición.

El belga Romelo Lukaku, atacante del Napoli, retomó este martes los entrenamientos con el equipo tras más de un mes de ausencia marcado por la polémica y la incertidumbre sobre su continuidad en el conjunto partenopeo, después de que permaneciera en Bélgica para continuar con su recuperación física.

"Romelu Lukaku regresó al centro de entrenamiento del Napoli y realizó un entrenamiento individual", informó el club en un escueto comunicado.

A finales de marzo de 2026, el Napoli anunció que valoraba apartar al jugador después de que no se presentara al entrenamiento para el que estaba convocado.

Como y Napoli beneficiaron a Roma e Inter en la Serie A

Como 0-0 Napoli
Como y Napoli beneficiaron a Roma e Inter en la Serie A
Como y Napoli igualaron sin goles y repartieron puntos en la Serie A, un resultado que beneficia a Roma que podría arrebatarle la posición y a Inter que con un punto será campeón
Como 0-0 Napoli
Como y Napoli beneficiaron a Roma e Inter en la Serie A
Como y Napoli igualaron sin goles y repartieron puntos en la Serie A, un resultado que beneficia a Roma que podría arrebatarle la posición y a Inter que con un punto será campeón
Como 0-0 Napoli
Como y Napoli beneficiaron a Roma e Inter en la Serie A
Como y Napoli igualaron sin goles y repartieron puntos en la Serie A, un resultado que beneficia a Roma que podría arrebatarle la posición y a Inter que con un punto será campeón

El club informó entonces de que se reservaba el derecho de tomar medidas disciplinarias y decidir si mantenía al futbolista en el equipo de forma permanente.

Lukaku, convocado por la selección belga, renunció a participar en los amistosos ante Estados Unidos y México para centrarse en su condición física tras una temporada condicionada por las lesiones.

El delantero explicó que los exámenes médicos evidenciaron una inflamación y líquido en el músculo flexor de la cadera, y defendió públicamente que "jamás podría darle la espalda al Napoli", insistiendo en que necesitaba estar "clínicamente al 100%".

Napoli le arrebató el segundo lugar de la Serie A a Milan

Napoli 1-0 Milan
Matteo Politano marcó el gol del triunfo a los 79 minutos
Segundo gol de Politano esta temporada en la Serie A
El atacante suma dos tantos en los últimos tres partidos
Napoli consiguió su cuarta victoria consecutiva
Santiago Gimenez entró de cambio a los 64 minutos
Milan cayó a la tercera posición de la tabla
La distancia entre Inter y Napoli es de siete puntos

El director deportivo del club, Giovanni Manna, reconoció que la entidad no estaba satisfecha con la decisión del jugador de quedarse en Bélgica y advirtió de que "habría consecuencias".

En lo que va de 2026, el atacante apenas ha acumulado 48 minutos repartidos en seis partidos entre todas las competiciones, aunque logró marcar su primer gol del curso el 28 de febrero ante el Hellas Verona en Serie A, un tanto decisivo para la victoria por 1-2.

Romelu Lukaku rescató a Napoli con su primer gol en la Serie A

Hellas Verona 1-2 Napoli
Rasmus Højlund adelantó a los visitantes luego de un cabezazo en el área a los dos minutos de juego
Noveno gol del danés esta temporada en la Serie A
Højlund cortó una racha de dos partidos sin marcar
Jean-Daniel Akpa-Akpro emparejó el compromiso al 64 y dejó a Napoli contra las cuerdas
Romelu Lukaku entró de cambio a los 73 minutos y marcó el gol del triunfo al 90+6
Primer gol del belga esta temporada en la Serie A

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