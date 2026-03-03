Publicación: jueves 5 de marzo de 2026

Redacción FOX Deportes

Paulo Dybala vuelve a presentar molestias en la rodilla

La 'Joya' ha estado ausente desde enero pasado.

Paula Dybala recayó de la lesión en la rodilla izquierda que había arrastrado desde enero pasado y su fecha de regreso es incierta.

El argentino tuvo que ausentarse del entrenamiento por molestias en la misma rodilla y se desconoce la extensión del problema.

Dybala había vuelto a la convocatoria de la ‘Loba’ el pasado fin de semana para enfrentar a la Juventus, pero no tuvo minutos. Sin embargo, se esperaba que tras dos meses de ausencia alineara en la visita ante Genoa de la Jornada 28.

A reserva de la confirmación del club, la ‘Joya’ estaría descartado para dicho compromiso, que marcaría el partido #14 que se pierde esta temporada.

