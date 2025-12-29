Operan del corazón al técnico de la Lazio, Maurizio Sarri

Redacción FOX Deportes

El técnico de 66 años de la Lazio, Maurizio Sarri fue operado del corazón y requerirá un par de semanas de recuperación, por lo que el equipo romano deberá pelear por los puestos hacia Europa sin su entrenador en el banquillo.

El club aseguró que la curigía de fibrilación auricular (condición que provoca un ritmo cardíaco irregular) fue un éxito.

"La Lazio comunica que el entrenador Maurizio Sarri, tras ser diagnosticado con fibrilación auricular, ha sido sometido en el Policlínico Tor Vergata a una intervención de ablación transcatéter con tecnología PFA", manifestó.

"La intervención, realizada por el profesor Andrea Natale, pionero a nivel internacional y con más de treinta años de experiencia en el tratamiento de esta patología, se ha desarrollado con éxito", añadió en su página de internet.

Por lo pronto, el estratega se perderá el partido del domingo 4 de enero contra el Napoli, club al que dirigió en el pasado.

En su último partido de la Serie A, la Lazio (8° en la tabla de posiciones) empató 1-1 contra el Udinese, en un partido que acabó con polémica y un comunicado oficial por parte del club para quejarse del trabajo arbitral.