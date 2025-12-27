Lazio 'quema' públicamente al arbitraje y exige respeto

Redacción FOX Deportes

Harta de los errores arbitrales "constantes" en su contra, la Lazio quemó públicamente a los silbantes, luego del empate 1-1 contra el Udinese.

El club romano, que se ha sentido afectado por el trabajo de los árbitros en las últimas semanas, utilizó sus redes sociales para exigir "respeto, uniformidad en el juicio y mayor atención" al cuerpo arbitral luego de el gol encajado ante el Udinese (1-1) el cual vino precedido de dos manos impunes.

"Respetando el trabajo y el compromiso de los árbitros, seguimos registrando con creciente amargura una serie de errores que nos perjudican constantemente, son reiterados y difíciles de comprender", expresó el club, luego del partido por la Jornada 17 de la Serie a.

"La Lazio exige respeto, uniformidad de juicio y mayor atención: son episodios que están afectando claramente el trabajo del equipo y la equidad de la competición, generando importantes daños económicos al club y dañando profundamente la pasión, el compromiso y los sacrificios de una afición que apoya estos colores, en cada estadio y en cada contexto", expuso.

Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere.



La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi… — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 27, 2025

De acuerdo con la Agencia EFE, el comunicado llegó después del polémico gol del Udinese que el árbitro, VAR mediante, validó tras dos posibles manos punibles en la misma jugada, la misma que condujo al gol en tiempo de compensación (90'+5) de Keinan Davis.

En un intento de salida de balón, acabó cediendo la posesión. Mattia Zaccangi lanzó en largo y el balón dio en el brazo pegado al cuerpo del alemán Matteo Palma, carrilero del Udinese. Apenas segundos después, el club romano protestó otra posible mano cuando Nicolo Zaniolo disparó y golpeó en el inglés Keinan Davis, su propio compañero.

Tras minutos de revisión, el VAR autorizó el gol y desató las protestas de los jugadores laziales, pues ni siquiera llamaron al árbitro para revisar la jugada.

Amargo resultado para el equipo de Maurizio Sarri, que en vez de despegarse hacia zona de clasificación a torneos europeos, se quedó en octavo lugar de la tabla con 24 puntos, dos más que el Udinese.