Milan toma rumbo y su nuevo proyecto incluiría a Oliver Glasner

Oscar Sandoval

Los cimientos de Milan se sacudieron después de quedar fuera de la Champions League por lo que iniciará un nuevo proyecto desde cero, eso incluye la figura de un nuevo director deportivo y un técnico. Dos piezas que serán la base y cargos que podrían ocupar Ralf Rangnick y Oliver Glasner. Milan se quedó sin Champions League

La directiva de Milan sigue trabajando en la reestructuración del equipo que vive momentos de incertidumbre porque de las próximas decisiones depende su futuro y en los despachos van apareciendo diferentes alternativas, sin embargo, tendrían una idea que intentarán llevar a cabo.

Rangnick que clasificó a Austria a la Copa del Mundo luego de 28 años y estará al frente de su selección en el Mundial 2026 gusta en el conjunto ‘Rossonero’, así lo asegura La Gazzetta dello Sport que revela que en Milan esperan “el sí o no” del estratega “para el puesto de director deportivo” a más tardar “mañana”.

La comunicación entre ambas partes ha sido fluida y a la espera de la decisión, también se trabaja en el nuevo entrenador con Glasner como favorito tras el no de Andoni Iraola. La publicación señala que “hoy” habrá una primera toma de contacto con el técnico para saber si se siente atraído por el proyecto.

Ragnick no desconoce la labor en los despachos, ya que fue director de futbol de Red Bull Salzburg y RB Leipzig, en el equipo austriaco trabajó con Glasner quien fungió como asistente en el primer equipo y ahora podrían reencontrarse tras sus éxitos recientes para cambiar el rumbo actual de Milan.