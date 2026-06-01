Liverpool no quiere buscar más y Anfield espera a Andoni Iraola

Oscar Sandoval

La salida de Arne Slot sorprendió a más de uno, pero no a la directiva de Liverpool que desde hace semanas trabaja en la llegada de un nuevo técnico a Anfield y que elegiría a Andoni Iraola como responsable del nuevo proyecto.

Arne Slot has written an open letter to supporters after his departure as head coach 💬 — Liverpool FC (@LFC) June 1, 2026

El espectacular trabajo de Iraola con Bournemouth lo colocó entre los técnicos más llamativos para la siguiente temporada, terminó contrato con los ‘Cherries’ y quedó libre, ofertas no le faltaron al estratega quien declinó una de Milan para seguir explorando sus opciones.

Liverpool que siempre es un equipo atractivo de dirigir, tocó su puerta y el acuerdo entre ambas partes estaría cerca, así lo asegura Fabrizio Romano quien señala que “las negociaciones avanzarán rápidamente” en un intento de estrechar las manos lo antes posible.

It's time to start our summer countdown of the top 100 men’s players in club history...



Liverpool's Greatest - No.100: Alexis Mac Allister 🇦🇷 — Liverpool FC (@LFC) June 1, 2026

El periodista italiano confirma que decisión en Anfield es clara y que “Iraola será el próximo entrenador” de los ‘Reds’.

El técnico vasco que se adaptó al futbol inglés y se ganó un lugar entre los mejores entrenadores de la Premier League, tendrá que demostrar que está a la altura de un club como Liverpool.