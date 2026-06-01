La carta del adiós de Arne Slot tras su aventura en el Liverpool

EFE

Arne Slot se despidió este lunes del Liverpool con una emotiva carta en la que agradeció el apoyo recibido durante sus dos temporadas al frente del club y aseguró que los aficionados le hicieron sentir "bienvenido desde el principio".



"Me hicisteis sentir bienvenido desde el principio y me ayudasteis en mi camino. Eso es algo que valoro mucho. El amor, la compasión y el apoyo demostrados por la familia del Liverpool fueron extraordinarios. El cambio es parte del fútbol, pero sé que este club seguirá haciendo que su gente se sienta orgullosa", expresó el técnico neerlandés en un escrito difundido por Liverpool Echo. 7 destinos para Mohamed Salah, si deja al Liverpool

El Liverpool anunció el sábado el destitución de Slot tras dos temporadas en el cargo en las que consiguió la Premier League en su primera temporada, pero decepcionó en las copas domésticas y en la Liga de Campeones, donde fue eliminado por el París Saint-Germain en ambas ediciones.



"Que todas esas emociones culminaran en un título de la Premier League después de 12 meses fue algo especial. No era solo un trofeo, sino una recompensa al trabajo, el sacrificio y el compromiso demostrados por muchas personas del club", reconoció.



En su carta de despedida también tuvo unas palabras de recuerdo para Diogo Jota, jugador al que dirigió en su primer año y que falleció en julio del año pasado en un accidente de tráfico en Zamora.



"Resulta imposible expresar con palabras el dolor de haber perdido a Diogo tan solo unas semanas después de haber estado celebrando juntos. Por encima de todo, quiero rendir homenaje a un compañero, a un gran amigo y a una persona excepcional que dejó una huella profunda cada vez que defendió con orgullo el escudo de este club", afirmó.

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"En uno de los capítulos más duros en la historia de nuestra institución, el cariño, la empatía y la solidaridad de toda la familia del Liverpool fueron algo conmovedor. Ahora que me toca despedirme de este club, no puedo dejar de mencionar que el respeto con el que honraron la memoria de Diogo y la unión que demostraron es algo que guardaré en mi corazón para siempre", agregó.



A pesar de haber conseguido la clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones gracias a la quinta plaza en Premier League, el conjunto de Anfield decidió prescindir de los servicios del técnico neerlandés, que se va con 113 partidos a sus espaldas y con un balance de 66 victorias, 19 empates y 28 derrotas.