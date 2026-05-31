Publicación: domingo 31 de mayo de 2026

Redacción FOX Deportes

Fede Valverde marcó el mejor gol de la temporada en la Champions League

El golazo de Valverde contra Manchester City fue el ganador para la UEFA

El gol de volea, el tercero de los tres que marcó el uruguayo de Real Madrid, Federico Valverde ante Manchester City, en la ida de los octavos de final, fue elegido el mejor de la temporada de la Champions League.

Nadie se acordó de Kylian Mbappé gracias a Federico Valverde

Primer doblete del sudamericano en la temporadda actual de Champions League
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Micky Van de Ven de Tottenham quedó segundo mientras que el disparo del colombiano Luis Díaz de Bayern Munich, ante Paris Saint Germain, en la ida de las semifinales cerró el podio.

La cuarta posición la ocupa Khvicha Kvaratskhelia con su anotación ante Atalanta y quinto puesto, el segundo que firmó Harry Kane contra Atlanta en los octavos de final. Uno más de Lamine Yamal ante Brujas en la fase liga de la competición quedó sexto.

Después, Vitinha, de PSG ante Tottenham y octavo el que el portero de Benfica, Anatoliy Trubin firmó contra Real Madrid en la última jornada de la fase de liga. Quedó noveno el del jugador de Pafos, Vlad Dragomir y décimo, Noni Madueke de Arsenal.

Kylian Mbappé se quedó fuera del XI ideal de la Champions League a pesar de ser el goleador

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Portero | David Raya | Arsenal
Defensa | Marcos Llorente | Atlético de Madrid
Defensa | Marquinhos | Paris Saint-Germain
Defensa | Gabriel Magalhaes | Arsenal
Defensa | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain
Mediocampista | Vitinha | Paris Saint-Germain
Mediocampista | Declan Rice | Arsenal
Extremo derecho | Michael Olise | Bayern Munich
Extremo izquierdo | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain
Delantero | Harry Kane | Bayern Munich
Delantero | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain

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