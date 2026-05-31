Fede Valverde marcó el mejor gol de la temporada en la Champions League

Redacción FOX Deportes

El gol de volea, el tercero de los tres que marcó el uruguayo de Real Madrid, Federico Valverde ante Manchester City, en la ida de los octavos de final, fue elegido el mejor de la temporada de la Champions League. Nadie se acordó de Kylian Mbappé gracias a Federico Valverde

Micky Van de Ven de Tottenham quedó segundo mientras que el disparo del colombiano Luis Díaz de Bayern Munich, ante Paris Saint Germain, en la ida de las semifinales cerró el podio.

La cuarta posición la ocupa Khvicha Kvaratskhelia con su anotación ante Atalanta y quinto puesto, el segundo que firmó Harry Kane contra Atlanta en los octavos de final. Uno más de Lamine Yamal ante Brujas en la fase liga de la competición quedó sexto.

Después, Vitinha, de PSG ante Tottenham y octavo el que el portero de Benfica, Anatoliy Trubin firmó contra Real Madrid en la última jornada de la fase de liga. Quedó noveno el del jugador de Pafos, Vlad Dragomir y décimo, Noni Madueke de Arsenal.