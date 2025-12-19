Milan tendría todo listo para fichar a Niclas Füllkrug

Oscar Sandoval

Milan lleva semanas buscando un delantero que pueda convertirse en el goleador del equipo luego de la baja de Santiago Gimenez, el elegido sería Niclas Füllkrug por el que aceleró en los últimos días hasta tener las bases de un acuerdo con West Ham.

Defeat in the Supercoppa. pic.twitter.com/IrSnqcTjP7 — AC Milan (@acmilan) December 18, 2025

La plantilla de Massimiliano Allegri perdió fuerza en ataque con la lesión de Gimenez quien tampoco ha tenido un buen inicio de temporada, marcó un gol en 11 partidos y fue en la Coppa Italia, pero el conjunto ‘Rossonero’ necesita goles en la Serie A para mantenerse en la lucha por el liderato.

Füllkrug entró el radar de Milan que tendría un “acuerdo casi cerrado” con West Ham por el atacante alemán de 32 años, así lo asegura La Gazzetta dello Sport y confirma que la operación “será un préstamo con opción de compra” hasta final de temporada.

La publicación señala que “el plan es cerrarlo entre mañana y el lunes” para que el delantero se sume de inmediato a la disciplina rojinegra y pueda debutar en el duelo entre Milan y Genoa del próximo 8 de enero.