Milan blindó el contrato de Alexis Saelemaekers
Saelemaekers jugará en el conjunto lombardo hasta 2031
Milan renovó este lunes el contrato de Alexis Saelemaekers, de 26 años, por las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2031. El belga llegó al club en 2020, pero no terminó de asentarse y salió al Bolonia de Thiago Motta en la temporada 2023-2024.
"AC Milan se complace en anunciar que Alexis Saelemaekers ha renovado su contrato con el club hasta el 30 de junio de 2031, con efecto a partir del 1 de julio de 2026", informó el Milan en un comunicado oficial.
En la temporada anterior, la 2024-2025, tras pasar los primeros meses de nuevo en el Milan, salió cedido con destino Roma en donde fue titular indiscutible.
Ahora, de nuevo en el Milan, brilla en el combinado de Massimiliano Allegri en la posición de carrilero derecho, un híbrido entre defensa y atacante que le permite ser importante para un equipo que pelea por el 'Scudetto'.
Como ‘Rossonero’, suma un total de 159 partidos y 12 goles, dos de ellos en esta temporada en la que también suma tres asistencias.
