Más competencia para Santiago Giménez, Milan ficha a Niclas Füllkrug

Redacción FOX Deportes

Milan ha decidido traer a un nueve de garantías ante la lesión de Santiago Giménez, que lo mantendrá fuera de competencia, por lo menos hasta febrero.

Los ‘Rossoneri’ cerraron el préstamo de Niclas Füllkrug, delantero que pertenece al West Ham desde agosto de 2024, por lo que resta de la temporada 2025/26, así lo confirmó el periodista Fabrizio Romano.

El acuerdo establece que los italianos se harán cargo de su salario durante el tiempo de la cesión y que no están obligados a comprar al futbolista.

Niclas Fullkrug se estrenó como ‘9’ de Alemania que venció Omán antes de Catar 2022

Füllkrug, de 32 años, no ha tenido el impacto deseado en los ‘Hammers’, con los que ostenta tres goles en 29 partidos.

Sin embargo, con Borussia Dortmund tuvo un registro de 15 tantos en 43 duelos, en una sola campaña, convirtiéndolo en el goleador del equipo en la 2023/24.

El delantero también ha representado a Werder Bremen, Hannover 96 y 1. FC Nürnberg, de la Bundesliga.

A nivel selección, ha jugado con su país en categorías menores e hizo si debut con el cuadro mayor en 2022. Desde entonces ha alineado en 24 partidos y ha anotado 14 goles, incluidos dos tantos en el último Mundial y dos más en la Eurocopa 2024.