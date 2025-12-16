Borussia Dortmund gana y ya es segundo en la Bundesliga

Héctor Cantú

El Borussia Dortmund ha escalado hasta la segunda posición de la Bundesliga luego de derrotar por 2-0 al Borussia Monchengladbach.

Con goles de Julian Brandt y Maximilian Beier el equipo amarillo ha superado la prueba para mantenerse en la pelea por el título de la Bundesliga.

El ritmo vertiginoso del equipo amarillo fue fundamental para que Brandt encontrara las redes con una jugada de asociación que terminó rematando de aire.

Este tanto fue e cuarto para Brandt en los últimos tres partidos, convirtiéndose en uno de los máximos referentes del equipo en lo que va de la temporada.

El Monchengladbach intentó recuperar el terreno perdido, pero el golpe del Borussia fue demoledor en la segunda mitad.

DIE ENTSCHEIDUNG DURCH MAXI BEIER! 😍 pic.twitter.com/PFNgtypLfR — Borussia Dortmund (@BVB) December 19, 2025

En los minutos finales Maximilian Beier puso cifras definitivas al encuentro con un remate de fuera del área que encontró las redes y desató la locura en el Signal Iduna Park

Con este resultado, el Borussia ha terminado el año y regresará a la competencia hasta el 2026